وفاة شاب في ظروف غامضة بمدينة نصر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض وفاة شاب في ظروف غامضة بمدينة نصر، وجري نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة العامة، إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان اذا كانت الوفاة بسبب تعاطيه المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شقيق المتوفي لسماع أقواله حول ظروف الوفاة.

بلاغ من مستشفى بحالة الشاب

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا من مستشفى الدمرداش، يفيد وصول شاب في حاله إعياء شديدة ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «بريك م. ص»، 26 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي أجراها رجال الشرطة، عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، مؤكدة أن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي كميه كبيرة من مخدر الحشيش، وبسؤال شقيقة أكد صحه التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة .