حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة على جنوب البلاد وشبورة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ ومائل للحرارة أحيانا على محافظات جنوب البلاد، فى حين يسود طقس معتدل على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل إلى استمرار تكون الشبورة المائية على وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد والطرق المؤدية الى السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا، والطرق الزراعية والصحراوية، وقد تكون كثيفة أحيانا وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة غدا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الأربعاء على مدن الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.