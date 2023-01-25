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فيلم «أخي فوق الشجرة» يحقق 3 ملايين و466 ألف جنيه في دور العرض أمس

كتب:

ضحى محمد
09:49 ص | الأربعاء 25 يناير 2023
فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز

فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز

حقق فيلم «أخي فوق الشجرة»، لـ رامز جلال، نجاحا كبيرا منذ طرحه بدور العرض، واستطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، خلال أسبوع واحد من عرضه.

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»ن أن فيلم «أخي فوق الشجرة»، حقق أمس 3 ملايين و466 ألف جنيه فقط، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي، ويجسد الفنان رامز جلال، في فيلم «أخي فوق الشجرة»، شخصيتين.

أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

تدور أحداث فيلم «أخي فوق الشجرة» في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يكتشف بعد وفاة والدته أنه لديه شقيق توأم يدعى «بهاء»، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتنقلب الأحداث.

ويعتبر فيلم «أخي فوق الشجرة» عودة للفنان رامز جلال بعد فيلمه الأخير «أحمد نوتردام» عام 2021، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وهو من تأليف لؤي السيد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.