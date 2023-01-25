«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال النهار، منذ نهايات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل: «مستمرون في الارتفاعات الطفيفة على مستوى درجات الحرارة، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 و4 درجات».

كتل هوائية قادمة من على الصحراء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن السر في ذلك وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من الصحراء وبالتالي تكون دافئة في درجات حرارتها، حيث نشعر بالاعتدال واستقرار الأحوال الجوية والأجواء الدافئة نهارا على أغلب الأنحاء.

شمال الصعيد والمدن الجديدة.. أقل من 10 درجات

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية «عندما تبدأ الشمس في المغيب نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا بشكل أكبر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، والصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 10 و11 درجة مئوية ليلا، وبعض مناطق شمال الصعيد والمدن الجديدة تسجل أقل من 10 درجات، وبالتالي فإن أجواء فترة الليل تتراوح ما بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب المناطق».