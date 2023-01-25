«الأرصاد» تحذّر من الشبورة الصباحية.. والطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الاستقرار في حالة الطقس اليوم، حيث يكون بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وصولا إلى مدن ومحافظات شمال الصعيد، ويستمر الاستقرار حتى نهاية الأسبوع، محذّرة من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، حيث قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، وخلال ساعات المساء، يكون الطقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة في محافظات ومدن الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 20 - 11.

- بنها 21 - 10.

- دمنهور 20 - 10.

- وادي النطرون 21 - 10.

- كفر الشيخ 20 - 11.

- المنصورة 20 - 10.

- الزقازيق 21 - 12.

- شبين الكوم 21 - 11.

- طنطا 20 - 11.

- دمياط 20 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 21 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.