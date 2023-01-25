«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.. واستشهاد ضابط

استشهد معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، إثر تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة صادر بشأنه ضبط وإحضار في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه سبق ضبط والد المتهم الذي لقي مصرعه، وعمه في نفس القضية، وبحوزتهما كميات من مخدري «الحشيش والهيروين»، بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ.

استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار.

وأسفر التعامل عن استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق علي، معاون مباحث مركز كفر الشيخ التابع لمديرية أمن كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.