ضبط 55 ألف ملصق تجاري داخل مطبعة دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، نفّذ خدمات ما بعد الطباعة «تكسير، لصق، سلوفان» للعديد من المطبوعات التجارية، خاصة بمنتجات مستحضرات التجميل، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 55000 مطبوع تجاري «علب كرتون، وملصقات» خاصة بالعديد من مستحضرات التجميل دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنّه المدير المسؤول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.