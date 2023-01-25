أسعار اللحوم بمنافذ أهلا رمضان و«في حب مصر» بالشرقية.. تبدأ من 140 جنيها

تعد اللحوم من أساسيات احتياجات الأفراد والأسر ضمن السلع الغذائية التي يبحثون عنها يوميًا، ويرغبون في شراء الأقل سعرًا والأفضل جودة، لذا طرحت محافظة الشرقية، لحوم بلدي طازجة وأخرى سودانية مبرّدة بأسعار مخفضة تصل لـ30%، في المنافذ التي أقامتها المحافظة، مثل معرض «أهلا رمضان» ومنفذ «في حب مصر».

وتستعرض بوابة «الوطن»، أسعار اللحوم البلدي الطازجة والسودانية المبرّدة في معرض «أهلا رمضان» ومنافذ «في حب مصر»، خلال السطور التالية.

أسعار اللحوم البلدي والسوداني في الشرقية بمنافذ البيع التابعة للمحافظة:

أسعار اللحوم السوداني المبرّدة في معرض أهلا رمضان 2023

سعر كيلو اللحم السوداني العجالي المبرد القطع 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم السوداني المفروم 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن 170 جنيها.

سعر كيلو الكبدة الضأن 170 جنيها.

سعر اللحوم في منفذ «في حب مصر» بالزقازيق:

سعر كيلو اللحم المفروم 140 جنيها.

سعر كيلو اللحم العجالي البقري والجاموس 150 جنيها.

استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة 30%:

هذا وتتوالى افتتاح المعارض والمنافذ الخاصة في بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تصل 30% وطرحها بكميات توافق طلب المواطنين عليها.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية افتتح في وقت سابق عدة منافذ متفرقة واطلاق مبادرة في حب مصر أبرز تلك المنافذ بجوار ديوان العام المحافظة.

وفي سياق متصل افتتحت مدرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالشرقية معارض أهلا رمضان البالغ عددها 19 معرضا فضلا عن الشوادر والسيارات الثابتة والمتنقلة بالسلع الغذائية المخفضة.