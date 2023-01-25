تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1715 حالة في قرية دير البرشا بمركز ملوي

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية دير البرشا

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير البرشا بمركز ملوي، خلال يومي 23 و24 يناير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1715 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تحويل بعض الحالات للمستشفيات

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 282 حالة جراحة و 412 حالة أطفال، و171 باطنة، و 149 قلب و118 نساء، و105 اسنان و222 جلدية و232 انف واذن، و24 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 118 تحاليل مختلفة وعمل21 حالة موجات صوتيه، و 15 اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ105متردد،وتم اجراء خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 38 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.