فرص عمل «للذكور فقط» في قطارات تالجو الإسبانية.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشفت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، عن توافر فرص عمل بقطارات تالجو، استعدادا لتشغيل قطارات تالجو بالوجه القبلي، ويمكن لراغبي العمل ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة اعتبارا من يوم 28 يناير الحالي، دون وساطة أو رسوم مقابل التعاقد.

تفاصيل وظائف قطار التالجو

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل وظائف قطار التالجو، بحسب ما جاء في مستند حصلت «الوطن» على نسخة من الشركة:

- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.

- مشرف أمن غرفة المراقبة وفرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.

- عامل نظافة ويشترط مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط.

- أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ وخبرة في أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية، للعمل على تأمين ونظافة قطارات تالجو أثناء وبعد الرحلة.

شروط وظائف قطار التالجو

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

مميزات العمل بالشركة

- التعاقد الفوري.

- مرتبات وحوافز مجزية.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- زي للعمل.

- تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.