بوسترات فيلم الحب بتفاصيله تكتسح الخليج تمهيدا لطرحه 9 فبراير (صور)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الحب بتفاصيله»، البوسترات الدعائية للفيلم بالخليج، واكتسحت عدد كبير من الدول العربية؛ منها السعودية والكويت والبحرين؛ وذلك تمهيدا لطرح الفيلم بالدول العربية 9 فبراير المقبل عقب عرضه في مصر 8 من الشهر نفسه.

تفاصيل فيلم الحب بتفاصيله

ويعتبر فيلم «الحب بتفاصيله»عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددا كبيرا من الأغاني، إذ يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لنور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، الفنانة اللبنانية ميساء عطالله، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي ومسؤول إعلامي يارا أحمد.