التخفيضات والعروض تنعش مبيعات الجبن.. ربع كيلو «القريش» بـ16 جنيها

شهدت أسعار الجبن استقرارًا في الأسواق، إذ أنها من المنتجات التي لا يستغنى عنها الناس، ويتناولونها في وجبة الفطار والعشاء، ويحاول التجار تقديم العروض والخصومات لجذب المشترين.

وتتراوح أسعار الجبن بين 44.95 و107.95 جنيه للكيلو من النوع الأبيض ملح خفيف، وربع الجبنة الرومي بين 33.75 و 44.99 جنيه حسب قديم أو متوسط أو بطارخ، ويصل سعر ربع الجبنة الأبيض البراميلي بالفلفل 23.75 جنيه، وربع جبنة امنتال المستورد 87.45 جنيه.

وتواصلت «الوطن» مع عدد من تجار الجبن وأعضاء الغرف التجارية، لرصد المبيعات والعروض والأسعار، وتحدثوا عن استقرار في الأسعار حاليا للجبن، مع توقعات بتراجعها.

أسعار الجبن

في السياق قال فاروق محمد، مدير تسويق بإحدى شركات الألبان إن هناك استقرارًا في الأسعار، وعروض بشكل مستمر عليها لجذب المواطنين للشراء، لافتًا إلى أن ربع الشيدر سعره 61.25 جنيه، وربع الشيدر الأحمر بالفلفل 74.95 جنيه، وربع الـ«ريكفورد» المستورد 82.45 جنيه، والموازريلا الطبيعي النيوزلاندي 220 جنيها.

وأضاف «محمد»، أن سعر ربع الموتزرلا المبشور 18.75 جنيه، وربع الجبن الأبيض البراميلي 18.50، وتتراوح أسعار الجبنة الفيتا 500 جرام بين 28.95 و30.45 جنيه، وربع الجبنة القريش 16.25 جنيه، أما بالنسبة للجبنة المثلثات 32 قطعة نحو 110 جنيها.

استقرار في أسعار الجبن

فيما يقدم متولي إبراهيم أحد التجار الكبار، عروضًا على أنواع الجبن، مشددًا على أن هناك استقرار في الأسعار وانتعاش المبيعات ويتوقع تراجعها الفترة المقبلة.

أما حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، فقال إن مبيعات الجبن تشهد استقرارا حاليا في الأسواق، كما يسعى التجار لتقديم العروض بشكل مستمر لجذب المواطنين.