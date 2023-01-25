أماكن انقطاع المياه يوم الجمعة ومواعيد عودتها بالمحافظات.. رقم الخط الساخن

يسعى المواطنين لمعرفة أماكن انقطاع المياه يوم الجمعة، لتدبير احتياجاتهم فترة انقطاع المياه خاصة لأصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات، ووفقا لشركات المياه بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، فإن أماكن انقطاع المياه تضم عدة مناطق بمحافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية وسوهاج.

أماكن انقطاع المياه يوم الجمعة

أماكن انقطاع المياه يوم الجمعة تتركز في محافظات القاهرة وسوهاج والمنوفية والدقهلية، وفقا للتالى،

المنوفية:تنقطع المياه عن عدة قرى بمراكز شبين الكوم ومنوف والباحور وبركة السبع للصيانة الدورية وغسيل المروقات من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

القاهرة: تنقطع المياه عن منطقة ألف مسكن، وشارع عثمان بن عفان وشارع الأهرام للصيانة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع المياه

سوهاج: تشهد قرى مدينة سوهاج قطع المياه يوم الجمعة بداية من 9 صباحاً حتى الساعة 12ظهرا للصيانة والسدة الشتوية، بقرى ادفا ودمنو وأولاد عزاز والشغارنة الغربية والشغارنة الشرقية والشريفات ونجع الدير فضلا عن ضعف المياه بالدوار العليا.

أماكن قطع المياه

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن أماكن انقطاع المياه السبت القادم، في مركزي بلقاس وطلخا لأعمال الصيانة داخل مرفق مياه بلقاس، وحددت مواعيد انقطاع المياه اعتبارا من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك يوم وذلك بمركز ومدينة بلقاس و قرية بهوت التابعة لمركز نبروه و كفر دميرة الجديد التابع لمركز طلخا.

سيارات مياه مجانية بأماكن انقطاع المياه الجمعه

ونبهت الشركة المواطنين بأماكن انقطاع المياه يوم الجمعة، وكشفت عن وجود سيارات مجانية لتلبية احتياجات المواطنين والمعرفة أماكنها ويمكن الاتصال على الخط الساخن 125 للشركة.