قطع المياه في عدة مناطق بالإسكندرية والفيوم بسبب كسر مفاجئ بالخطوط

أعلنت شركتا مياه الشرب في الفيوم والإسكندرية، قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب كسر مفاجئ بالخطوط.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «هوارة عدلان - دمشقين - اللاهون»؛ نظرا لحدوث كسر بخط مياه الشرب قطر 300 مم بقرية هوارة عدلان بجوار رافع اللاهون.

ولفتت الشركة إلى أنه جار العمل على إصلاح الخط وفور الانتهاء، سيتم عودة المياه لتصل إلى كافة المناطق المتأثرة.

كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد قطر 1000 مم محطة مياه شرقي

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان صادر عنها اليوم، انقطاع وضعف المياه في عدة مناطق بـ3 أحياء كبرى بالمحافظة بأحياء الجمرك وسط وشرق الإسكندرية، «بداية من بحري حتى سيدي جابر- محرم بك- محطة مصر»؛ نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد قطر 1000 مم محطة مياه شرقي.

عود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح

وأكدت الشركة، أنه المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح التي تتم خلال هذا الوقت، لافتا إلى أنها تتيح إمكانية تواصل المواطنين لتقديم الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو من خلال خدمة الواتس آب على رقم01210767877.