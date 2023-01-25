إصابة موظفة وعامل في حادث سيارة وانقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيبت موظفة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع أمام مستشفى الصدر بمدينة المنيا، كما أصيب عامل إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادثين.

اصطدام سيارة بموظفة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة بـ« س.ع» 30 عاما، موظفة، مقيمة بقرية زهرة بمركز المنيا، أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مستشفى الصدر بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بالكتف، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية بالصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمود محمد عامل، مقيم بمركز بني مزار، وتم نقله للمستشفي النموذجي مصابا باشتباه كسر بالقدم وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

وشهدت الطريق الصحراوي الغربي صباح اليوم انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع 3 سيدات وإصابة 5 تم نقلهن للمستشفى.