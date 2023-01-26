شباب إسكندرية يدشن مبادرة «إيد واحدة» لدعم البسطاء في القرى «صور»

في بادرة طيبة تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، تجمع مجموعة من شباب الإسكندرية على عمل الخير؛ إذ جمعوا مبالغ مالية من بعضهم البعض من أجل شراء التزامات واحتياجات عدد من الأسر البسيطة في القرى الريفية النائية على حدود مدينتي البحيرة والإسكندرية، مقدمين لهم يد العون تحت شعار «إيد واحدة».

المبادرة الشبابية أطلقها كريم حسن، أحد شباب الإسكندرية، مجمعا أصدقائه على عمل الخير بالوقت والمجهود والمال، من أجل رسم ابتسامة على الأسر البسيطة، متخذين من سيارة نصف نقل محملة بالبطاطين والطعام والمواد الغذائية والملابس، سبيلهم إلى القرى النائية، مجتمعين عليها على فعل الخير.

المبادرة بدأت بـ400 جنيه

«كنا شباب قاعدين في قهوة وقررنا إننا نعمل مبادرة لدعم البسطاء، بدأنا بـ400 جنيه وحالياً وصلناها لحوالي 70 ألف جنيه مع زيادة عدد المتطوعين والمشاركين» هكذا تحدث كريم حسن، عن مبادرة إيد واحدة التي أطلقها رفقة أصدقائه.

وأضاف «حسن» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المبادرة زادت في الآونة الأخيرة مع الظروف الاقتصادية العالمية؛ إذ أن عمل الخير أمر مهم لتجاوز أي أزمة، لافتا إلى أن المبادرة يشارك فيها في الوقت الجاري قرابة 120 شاب وفتاة تبدأ أعمارهم من 15 عاما فيما فوق.

ولفت إلى أن الكل يشارك رغم اختلاف السن أو الفروق المادية؛ إذ هناك من يتبرع بمصروفه الشخصي وآخرون بجزء من راتبهم، وآخرون بوقتهم ومجهودهم، مؤكدا أن الكل يرى ما يميزه ويشارك به.

أحد المتطوعين: عمل الخير أفضل وقت يمكن للإنسان استثماره

يشاركه في الرأي صديقة زياد وردة، أحد الشباب المتطوعين، لاعب نادي الاتحاد السكندري في كرة السلة، مؤكدا أن عمل الخير هو أفضل وقت يمكن للإنسان استثماره حيث ثوابه عظيم ويرتقي بالنفس.

وأضاف «وردة»في حديثه مع «الوطن»، أنهم بمجرد النزول إلى أي قرية يصطحبون لها بطاطين وطعام أو أي مستلزمات حياتية أخرى، يشعرون بالفرق على وجوه المواطنين ما يترتب عليه شعورهم بالفرحة وحرصهم على المساعدة بشكل أكبر كي يروا الابتسامة على وجوه أكبر قدر من المواطنين.