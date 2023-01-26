خدمات يقدمها المركز التكنولوجي بكفر الزيات في الغربية.. أبرزها «الواتساب»

خدمات متعددة يقدمها المركز التكنولوجي بكفر الزيات، ضمن المراكز التكنولوجية في محافظة الغربية، من أجل إنهاء مصالح المواطنين بشكل أسرع وفي أقل جهد، وأدخل خاصية «الواتساب» للمرة الأولى بين مراكز المحافظة، للرد على استفسارات المواطنين.

من جهته، قال عمر السرسي، مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة كفر الزيات، إن المركز التكنولوجي بكفر الزيات، هو أول مركز يقدم خدمة عملاء «أون لاين»؛ إذ خصص رقم «واتساب» يستطيع المواطنين الاستفسار من خلاله عن الخدمات والأوراق المطلوبة، وتجهيزها قبل التواجد في المركز، وهو ما يساعد المواطنين على إنهاء مصالحهم في أقل وقت ممكن.

وأوضح «السرسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن خدمة الواتساب جديدة، للتسهيل على المواطنين، من أجل الاستفسار عن مدى استيفاء الأوراق بدون حضورهم، للحد من التكدس وتوفير الجهد والوقت عليهم.

استمارات استبيان عن جودة الخدمة

وأكد أن المركز حريص على وجود خدمة المواطنين على أفضل مستوى، ويعمل على طباعة استمارات استبيان وتوزيعها على المترددين عليه، من أجل قياس مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وتابع عمر السرسي: «في حالة وجود أي عقبات أو شكاوى يجرى وضعها في الصندوق الخاص بالشكاوى، ويجرى العمل علي حالها، والتواصل مع المواطن»، مشيرا إلى أنه جرى استقبال 40 طلبا ما بين شكاوى واستفسارات، ومقترحات، وجرى فحصها ودراستها، وإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى رئيس مجلس المدينة.

الحد من الفساد

من جهته، قال عادل داود، رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى نقل جميع الخدمات الخاصة بتصريح المباني، من الوحدات المحلية بالقرى إلى المركز التكنولوجي، وذلك للحد من الفساد، وعدم احتكاك المواطنين بالإدارة الهندسية، ما يضمن حصول المواطن على أفضل خدمة، وتحقيق الهدف الأساسي للمركز التكنولوجي.