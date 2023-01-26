بطولة سائق «توك توك» تنقذ شخصا من الغرق بترعة المنصورية في الدقهلية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من جهودها لانتشال شخص سقط بسيارته في مياه ترعة المنصورية على طريق «المنصورة – ميت غمر»، بالقرب من قرية نوسا الغيط، دائرة مركز أجا، بعد سقوط سيارة ملاكي يستقلها شخصين، تمكن سائق «توك توك» في بطولة نادرة من إنقاذ أحدهما، فيما لا يزال البحث جاريا عن الآخر.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المنصورية، بالقرب من قرية نوسا الغيط بطريق «المنصورة – ميت غمر»، بنطاق مركز أجا.

إنقاذ شخص من الغرق في ترعة المنصورية

وانتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سائق «توك توك» تمكن من إنقاذ أحد الأشخاص قبل غرقه، وأكد أن السيارة كان بها شخص آخر معه.

وأكد أحد شهود العيان، أن السيارة سقطت في مياه ترعة المنصورية، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأنه جري انقاذ شخص، ويعاني من حالة انهيار عصبي نتيجة الحادث، ويقدم له رجال الإسعاف الإسعافات الأولية بمكان الحادث.

بطولة سائق «توك توك»

وأوضح الشهود أن بطولة سائق توك توك أنقذت شخصا كان في السيارة، لكنه لم يتمكن من انتشال الآخر، نتيجة ارتفاع مستوى المياه في الترعة، وغرق السيارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.