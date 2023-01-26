3 طرق لشراء شهادة الـ25% من بنكي مصر والأهلي في أيام الإجازة الرسمية

يوفر بنكا الأهلي المصري ومصر، العديد من الطرق لشراء شهادتي العائد المرتفع 22.5% و25%، دون الحاجة للذهاب إلى أيٍ من فروع البنكين المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ومع إعلان بدء العد التنازلي لوقف طرح الشهادتين في البنكين، وتحديداً قبل نهاية يناير، يتبقى 3 أيام عمل على الأكثر، أمام الراغبين في الشراء، أو أقل، حيث عطل البنك المركزي المصري، العمل في البنوك المحلية، اليوم، ومنح العاملين فيها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الشرطة، وتظل الإجازة ممتدة حتى السبت المقبل، لتستأنف البنوك عملها الأحد الموافق 29 يناير.

كسر بعض الشهادات يومي الأحد والإثنين

وعلمت «الوطن»، من مصادر مصرفية، أن أعداداً كبيرة من حملة الشهادات الادخارية ذات العائد الأدنى 17.25% و14% ممن سيمضي على شرائهم لتلك الشهادات 6 أشهر بحلول يومي الأحد والاثنين المقبلين، يتأهبون لكسر الشهادات، وسرعة شراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع.

3 طرق لشراء الشهادة الجديدة

يوفر بنكا الأهلي المصري ومصر، العديد من الطرق لشراء الشهادتين، دون الذهاب إلى أي من فروع البنكين، وهو ما يختصر على أصحاب المدخرات الوقت والمجهود، وذلك عبر الشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي لأي من العملاء الحاليين للبنكين من حملة البطاقات الائتمانية، ويمكن كذلك الشراء عبر الموبايل البنكي التابع لأي من البنكين، أو من خلال الخط الساخن.

زحام متوقع يومي الأحد والإثنين

وشهد أمس، الأربعاء، زحاماً على فروع بنكي الأهلي ومصر، بعد إعلانهما بدء العد التنازلي لوقف طرح الشهادات، ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة في الشهر زحاما أكبر على الفروع.