إسدال الستار على امتحانات نصف العام 2023.. والإجازة تبدأ السبت المقبل

يسدل الستار اليوم الخميس، على امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023؛ إذ يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية الأولى (عام)، لتبدأ الإجازة رسميا يوم السبت المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

عمليات التعليم تتبع وصول ورق الأسئلة وانتظام الامتحان

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية انعقدت للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية، وانضباط مراكز توزيع الأسئلة، واستلام الامتحانات من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على منع الدخول بالهاتف المحمول للطلاب والمعلمين باللجان الامتحانية، وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية، ومواجهة الغش الإلكتروني.

وأكدت «تعليم الجيزة» أهمية تذليل جميع العقبات الذي تواجه الطلاب، والتي تعوق العملية الامتحانية، وحل المشكلات كافة التي قد تواجه الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة باللجان الامتحانية.

تفاصيل الفصل الدراسي الثاني 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، وعدد أيام الدراسة الفعلية والامتحانات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، كالتالي:

- تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت المقبل.

- بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

- مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.