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ضبط 30 متهما بالاتجار في المخدرات والسلاح خلال حملات بأسيوط

كتب:

محمد بركات
11:17 ص | الخميس 26 يناير 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 33 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية و10 بنادق خرطوش و7 فرد محلي وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 23 متهما لعدد 14 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 562 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات.

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