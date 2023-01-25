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ضبط مخزن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
02:55 م | الأربعاء 25 يناير 2023
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في الجيزة

تواصل أجهزة محافظة الجيزة الحملات المكبرة بجميع القرى والمراكز والأحياء، لتحقيق الانضباط ومنع المخالفات، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأسفرت الجهود عن ضبط مخزن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باستمرار متابعة الأسواق، وتكثيف الرقابة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين بالجيزة، لضبط أي مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.

ضبط أي ممارسات تهدد الأمن الغذائي

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الكشف عن أي ممارسات من شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطنين بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات في هذا الشأن.

مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، ضبط مخزن يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتخزينه 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها والتي كانت معدة للتداول بالأسواق.

وأشارت محافظة الجيزة، في البيان، إلى أنه على الفور تم غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له، ومصادرة الكميات المضبوطة وإتخاذ اللازم بشأنها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.