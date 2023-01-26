فيلم «اتنين للإيجار» يحقق 139 ألف جنيه خلال 24 ساعة في دور العرض

حقق الفيلم الكوميدي «اتنين للإيجار» نجاحاً كبيراً، في أول أيام عرضه، وجمع 139 ألف جنيه إيرادات، أمس الأربعاء، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

أبطال فيلم «اتنين للإيجار»

الفيلم الكوميدي «اتنين للإيجار»، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفي وناهد السباعي وسط ظهور خاص للنجمة رانيا يوسف، بالإضافة إلى وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

وقد تم تصوير أحداث الفيلم السينمائي، في مدينه 6 أكتوبر ومدينة الغردقة، وعدد من أماكن التصوير المختلفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، وينافس الفيلم 4 أفلام أخرى في دور العرض، منها فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من بطولة محمد هنيدي، وفيلم أخي فوق الشجرة من بطولة رامز جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي .

أغنية فيلم «اتنين للإيجار»

وتقدم ميرهان حسين خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس»، وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي، وقررت أن تقدم مسابقة خاصة لجمهورها، حيث إنها ستختار 20 شخصًا من التعليقات بشكل عشوائي للحصول على تذكرة vip لحضور الفيلم.