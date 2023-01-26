مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف بنية تحتية للطاقة بأوكرانيا

قصفت روسيا أوكرانيا بوابل من الصواريخ خلال ساعة الذروة، اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في كييف، وإلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية في منطقة أوديسا على البحر الأسود، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الوكالة، أنّ حشودًا احتمت في محطات قطارات الأنفاق بالعاصمة خلال إنذار من الغارات الجوية على مستوى البلاد قبل أنّ تطلق روسيا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات الجوية التي تستهدف شبكة الطاقة منذ أكتوبر، والتي تسببت في حالات انقطاع واسعة النطاق للكهرباء خلال الشتاء.

وجاءت الضربات الصاروخية في أعقاب هجوم بطائرات مسيّرة خلال الليل، بعد يوم واحد من حصول أوكرانيا على تعهدات بإمدادات من دبابات قتالية رئيسية من ألمانيا والولايات المتحدة لتعزيز قواتها، وهي خطوة أثارت غضب المسؤولين الروس.

الهجوم بصواريخ بعيدة المدى

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إنّ 6 طائرات حربية من طراز تو-95 أقلعت من منطقة مورمانسك القطبية بشمال روسيا وأطلقت صواريخ بعيدة المدى، مضيفًا أنّه يتوقع وابلا من أكثر من 30 صاروخا وأن قوات الدفاع الجوي تحاول إسقاطها.

وقالت السلطات، في كييف، إنّ دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 15 صاروخا روسيا أطلقت على العاصمة، لكن التهديد لا يزال قائما ويجب على السكان عدم مغادرة الملاجئ، وبعد دقائق، هزت انفجارات مدوية منطقتين في كييف.

وقال مسؤولون بالمدينة إنّ رجلًا قتل وأصيب اثنان آخران عندما قصفت روسيا مبانى غير سكنية في جنوب المدينة، كما تم الإبلاغ عن أضرار في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وأماكن أخرى.

أضرار في البنى التحتية

وكتبت الإدارة العسكرية الاوكرانية لمنطقة أوديسا على تيليجرام "هناك معلومات بالفعل عن الأضرار التي لحقت بمنشأتين حيويتين بالبنية التحتية للطاقة" في المنطقة، مضيفة أنّه لم تقع إصابات في تلك الهجمات، وسمع مراسل لرويترز في بداية الهجوم صوت صاروخ يحلق في السماء على ارتفاع منخفض على بعد نحو 30 كيلومترًا من العاصمة كييف.

وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر الهجوم صاروخي، وقال منتجو طاقة آخرون إنهم يقومون بقطع طارئ للكهرباء في أجزاء أخرى من أوكرانيا.