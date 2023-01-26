من هي لين تريسي؟.. سفيرة أمريكية جديدة في مهمة شاقة بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، وصول السفيرة لين تريسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، تمهيداً لتقديم أوراق اعتمادها رسمياً إلى السلطات الروسية، وبدء ممارسة مهام عملها في وقت لاحق، لتكون أول سيدة تشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية، في وقت تمر فيه العلاقات الروسية - الأمريكية بمرحلة شديدة الصعوبة، ربما الأكثر تعقيداً منذ الحرب الباردة.

دبابات «أبرامز» تزيد علاقات روسيا وأمريكا تعقيداً

وبينما تتجه الأزمة الروسية - الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن اعتزام بلاده تقديم 31 دبابة من طراز «أبرامز» إلى أوكرانيا، لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، أكدت السفارة الأمريكية في موسكو، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن السفيرة لين تريسي وصلت بالفعل إلى العاصمة الروسية فجر الخميس.

وظل منصب السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، شاغراً منذ مغادرة السفير السابق، جون ساليفان، موسكو في 4 سبتمبر الماضي، بعد انتهاء فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة، وتم تكليف «إليزابيث رود» قائمة بأعمال السفير في السفارة الأمريكية لدى موسكو، حتى وصول السفيرة الجديدة، لين تريسي، إلى العاصمة الروسية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

خبرات سابقة للسفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو

آخر منصب دبلوماسي شغلته «تريسي»، قبل اختيارها سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا، كان عملها كسفيرة لبلادها لدى أرمينيا، منذ عام 2019، وعملت قبل ذلك كمستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، كما سبق لها العمل في السفارة الأمريكية لدى موسكو، في الفترة بين عامي 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت، خلال تلك الفترة.

التحقت «لين تريسي»، أول سفيرة أمريكية لدى روسيا الاتحادية، بالعمل في وزارة الخارجية بعد تخرجها من جامعة جورجيا، وحصولها على شهادة جامعية في الشؤون السوفيتية، في ثمانينيات القرن الماضي، وتجيد اللغة الروسية، حيث شغلت عدداً من المواقع في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي، ولديها خبرات طويلة في العمل بمنطقة آسيا الوسطى.

مسؤولة المهام الخارجية لأمريكا في سيا الوسطى

ومنذ عام 2010 وحتى 2011، شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة، في عشق أباد بتركمانستان، ومنصب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية في بيشاور بباكستان، من 2006 وحتى 2009، حيث حصلت على جائزة وزير الخارجية للبطولة.

وكانت تريسي، المسؤول الرئيسي في مكتب فرع السفارة الأمريكية في أستانا بكازاخستان، من 2004 وحتى 2006، ومسؤولة المهام الخارجية الأخرى لسفارات الولايات المتحدة في كابول بأفغانستان، وبيشكيك بقرغيزستان، وعملت في مكتب المبعوث الخاص للدول المستقلة حديثاً في الخارجية الأمريكية من 2000 وحتى 2001.