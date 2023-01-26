إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق السريع بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع «مصر-أسوان»، بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4573 ن ل د، على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، في المسافة بين قرية الروضة وطريق السبعين، في شمال مدينة ملوي.

نقل 6 مصابين للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص يقيمون في قرية الروضة وهم «صابر رضوان 41 عاما، وليد جمال 40 عاما، خلف عطية 66 عاما، مدين مرتجي 30 عاما، عصام أحمد 45 عاما، محمد عبدالمجيد 43 عاما».

ونُقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور ونزيف داخلي، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.