اصطدام سيارة نقل بمقطورة بجسم الكوبري الدائري في الهرم

اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة أثناء سير قائدها على محور الليبيني القادم من طريق كرداسة اتجاه فيصل، بجسم الكوبري الدائري من أسفل، على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بتوجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث وفحصه.

القبض على السائق

وتبين أن السيارة قيادة «محمد. ج» لا يحمل أي رخصة قيادة، وأن المقطورة لا تحمل لوحات معدنية، ألقى القبض على السائق، وتم رفع آثار الحادث، ولا يوجد أي تلفيات يالكوبري، ولا يوجد أي إعاقه مرورية، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشكيل لجنة فنية لفحص الحادث

وتستجوب النيابة العامة المتهم بعد القبض عليه بتهمة القيادة دون الحصول على التراخيص اللازمة من المرور، وقيادة سيارة غير مصرح لها برخصة تسيير أي لا تحمل لوحات مرورية، وكلفت النيابة العامة لجنة من المرور لفحص الحادث وإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني وموافاة النيابة به.