تفاصيل اليوم التوظيفي من الشباب والوظائف المطلوبة برواتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح خلال يومي الاثنين و الثلاثاء الموافق 30 و31 يناير الجاري، من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساءً.

الوظائف المطلوبة

1. كاشير

2. منسق ممرات

3. موظف باريستا

4. بائع خضار وفاكهة

5. بائع لحوم (افرنجي)

6. بائع بقالة

7. موظف أمن

8. موظف نظافة

9. سائق رخصه مهنية (ثانية-ثالثة)

10. سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا)

أماكن العمل الشاغرة

قباء / النزهة / الزيتون / حدائق القبة / مدينة نصر / المقطم / التجمع / حلوان / الهرم / فيصل / اكتوبر/ المهندسين / الدقي / قليوب / القناطر

شروط التقديم

• جميع المؤهلات طالب او خريج

• حد أقصى للسن 40 سنة

• خبرة وبدون

المميزات والحقوق

• راتب مجزي + بدل يضاف علي الراتب لبعض الفروع

• وسيلة انتقال من المنيب والمرج ذهاب/ عوده (التجمع)

• تأمين طبي عائلي

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

للتقدم لـ الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/RauKyzCqwz

للاستعلام واتس اب: 01000850351 / 01000871754

ويمك التقديم من خلال الرابط الآتي:

http://bit.ly/3QZ3G4e