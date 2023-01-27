8 معلومات عن مستشفى جراحة القلب والصدر بسوهاج.. يضم 153 سريرا

يعد مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، الذي يتم تنفيذه بمقر المستشفى الجامعي القديم، بمحافظة سوهاج أحد مشروعات التنمية بصعيد مصر، لخدمة المواطنين، وفقا لحديث الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن» ومن المنتظر الانتهاء منه في مارس القادم.

الطاقة الاستيعابية لمستشفى جراحة القلب والصدر بسوهاج

وتنشر «الوطن» 8 معلومات عن مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب بسوهاج،

- انتهت الأعمال الإنشائية بنسبة 84%.

- تقام على مساحة 1400 متر مربع.

- يتكون المبنى من 7 طوابق وبدروم ودور أرضى.

- الطاقة الاستيعابية للمستشفى 153 سريرا.

- تضم المستشفى 64 غرفة إقامة للمرضي.

- تضم 57 غرفة عناية مركزة ، و16 غرفة عناية متوسطة.

- يوجد بالمستشفى 4 غرف عزل داخل العناية و8 غرف عزل خارج العناية.

أقسام مستشفى جراحة القلب والصدر بسوهاج

وتوزع الأقسام داخل أدوار المستشفى كالتالي:

الطوابق الأول والثاني والخامس من مبني مستشفى جراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب يشتمل علي غرف العناية المركزة والمتوسطة

الطابقين الثاني والرابع يضم غرف العمليات، الطابق السادس يضم غرف إقامة المرضي.

الطابق السابع وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الأرضي مجمع للصيدليات.

البدروم مغسلة تعقيم مركزي ومخازن وغرفة للغازات الطبية، وغرفة اتصالات وتوزيع الوجبات بالمستشفى .