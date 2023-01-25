أسعار اللحوم اليوم في مصر.. تبدأ من 115 جنيها للكيلو

استقرت أسعار اللحوم اليوم في مصر، داخل منافذ وزارتي التموين والزراعة ومعارض أهلا رمضان، حيث يفضّل الكثيرون المنافذ الحكومية، نظرا لكونها أقل سعرا من محلات الجزارة والهايبر ماركت الكبيرة.

تستعرض الوطن خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في مصر، بمنافذ وزارتي الزراعة والتموين وأهلا رمضان، كما يلي.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

- كيلو اللحم البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

- اللحم الضأن 145 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

- اللحم البلدي الطازج 140 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها للكيلو.

- اللحم المجمد البرازيلي 135 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

- اللحم البلدي اليوم نحو 140 جنيها.

- اللحم المفروم برازيلي اليوم نحو 115 جنيها.

- اللحم المجمد قطع برازيلي نحو 135 جنيها.

- اللحم الطازج بـ135 جنيها.

- الكبدة البرازيلي اليوم نحو 104 جنيهات.

أسعار اللحوم بمحلات الجزارة

- الضأن الطازج بين 180 و210 جنيهات للكيلو.

- كباب الحلة بين 180 لـ230 جنيها للكيلو .

- الكبدة الكندوز بين 180 و190 جنيها للكيلو.

- البفتيك بين 210 حتى 220 جنيها للكيلو.

- الكبدة الضأن بين 180 حتى 190 جنيها للكيلو .

- اللحم الجملي تراوح بين 160 حتى 180 جنيها.

- اللحم المفروم بين 180 و200 جنيه للكيلو.

- اللحم البتلو 200 و210 جنيهات.

- السجق البلدي بين 180 - 190 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 210 - 220 جنيها للكيلو.