مروة مرسي: لدينا نهج جديد نتبعه في سياستنا التحريرية بـ«الوطن»

قالت الدكتورة مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إن عدد الجريدة الصادر صباح غدا، سيتناول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند، بالإضافة إلى ملف خاص عن الإمام صالح الجعفري، «من أول ما الملف بدأ ينتشر على صفحات السوشيال ميديا للوطن، بدأت تحصل الإشادات، كان أبرزها إشادة رئيس جامعة القاهرة».

سلسلة ملفات عن الطرق الصوفية بالجريدة

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الجريدة بدأت اليوم، أولى حلقات سلسلة ملفات عن الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي، «احنا عندنا نهج جديد نتبعه في السياسة التحريرية بقيادة الأستاذ أحمد الخطيب».

واستطردت: «إدارة الجريدة الحالية معنية بإبراز التراث الصوفي كجزء من الهوية الوطنية لمصر وقوتها الناعمة، وعندنا قراءة جديدة لكل الملفات، بيقدمها قسم الملفات اللي بيشرف عليه الأستاذ أحمد عاطف عن الشخصيات الدينية والروحانية والتاريخية لمصر، وعملنا من قبل عدد خاص عن النبي صلي الله عليه وسلم، وكمان عن السيد المسيح والسيدة العذراء، وسيدنا الحسين، ومولانا جلال الدين الرومي».

وفيما يخص قسم المحافظات، أوضحت الحرص على تقديم صورة جديدة عن مصر لإبراز مواطن الجمال فيها، «عملنا حصاد القطن والقمح والفواكهة والخضراوات، والقصب اللي بيتم في صعيد مصر، وفرحة المصريين بيه».