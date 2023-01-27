عاجل.. أسماء المصابين بالتسمم في حفل زفاف بالمنيا

أكدت إدارة مستشفي بني مزار المركزي في شمال محافظة المنيا، استقرار حالة جميع المصابين، بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم طعام فاسد، في حفل زفاف بعزبة الشريف بمجلس قروي صندفا، وتحسنهم تدريجيًا.

نقل 18 مصابًا للمستشفى

وقال مسؤول بفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة فضل عدم ذكر أسمه، إنه جري نقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي ظهرت أعراضه بالمغص المعوي، وجميهم من عزبة الشريف ببني مزار إلى المستشفى المركزي وهم: ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزة 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضة طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي.

بلاغ بتسمم جماعي في حفل زفاف

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول 18 شخص إلي المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقئ وإسهال، ويرجح أن يكون سببه تسمم غذائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 شخصا جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة.