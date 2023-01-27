باحثة في الشأن الأمريكي: تداخل الضخم مع الركود زاد معدلات البطالة في واشنطن

أكدت «روان رجّولة»، الباحثة في الشأن الأمريكي أن معظم الاقتصاديين أكدوا أن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية غائم.

ارتفاع في معدل البطالة بالولايات المتحدة

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك عدة تحديات تواجه أمريكا بينها رفع سقف الدين العام الأمريكي والذي أجبر المصرف المركزي الأمريكي على اتخاذ إجراءات تتعلق بسيادية المستندات الحكومية، لافتة إلى أن ذلك تطلب تدخلا قانونيا من مجلس النواب الأمريكي والأغلبية الجمهورية رفضت ذلك.

وأشارت إلى أن هناك ارتفاعًا في معدل البطالة مستشهدة بتسريح شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل فيسبوك وتويتر وغيرها عشرات الآلاف من العاملين فيها.

ولفتت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد مرحلة تداخل التضخم مع الركود مشيرة إلى أن التضخم دفع أسعار الوقود وأثر على سلاسل الإنتاج، مؤكدة أن إدارة بايدن تعمل على تخفيض التضخم لأنه ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن الأمريكي وأن الإدارة الأمريكية تحاول حل مشكلة التضخم التي تواجه الشعب الأمريكي بعكس مشكلة الركود والتي تواجه العالم أجمع.