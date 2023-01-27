رامز جلال يتصدر إيرادات السينما بفيلم «أخي فوق الشجرة».. تخطى 768 ألف جنيه

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الكبيرة، التي تعيشها خلال هذه الفترة، وخاصة مع بداية انطلاق موسم نصف العام الذي شهد طرح عدد كبير من الأفلام السينمائية.

وتصدّر فيلم أخي فوق الشجرة، الذي يقدم بطولته الفنان رامز جلال، شباك الإيرادات، أمس، بـ768 ألفًا و807 جنيهات، وفقا لما قاله الموزيع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ احتل المركز الأول.

وقال إنّ هذا العمل قدّمه رامز بجانب عدد كبير من الفنانين منهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد، ونسرين طافش، وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

محمد هنيدي في المركز الثاني بفيلم نبيل الجميل

أما الفيلم الذي جاء في المركز الثاني فهو فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي يقدم بطولته الفنان محمد هنيدي، إذ حقّق إيرادات بلغت 703 آلاف و479 جنيهًا، وقدمه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم نور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي.

فيلم المطاريد يقترب من نصف مليون

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم المطاريد، الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد حاتم، بإيرادات بلغت 455253 جنيها، والذي قدمه حاتم بجانب عدد كبير من الفنانين منهم طه دسوقي، ومصطفى غريب، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.