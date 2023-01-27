«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: توقعات بسقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة مئوية مع هبوب رياح جنوبية غريبة جافة.

وحذر خبراء «الأرصاد» في بيان نشر عبر صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من بعض الظواهر الجوية اليوم، حيث ومن المتوقع أن تنشط الرياح خلال اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

توقعات بسقوط أمطار

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم كما يلي:

- القاهرة 26 - 14.

- العاصمة الإدارية 26 - 14.

- أكتوبر 26 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 13.

- سوهاج 26 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 26 - 11.

- أسوان 27 - 14.

- الوادي الجديد 26 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.