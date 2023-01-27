افتتاح معرض« أهلا رمضان» في الدقهلية.. أسعار أقل من الخارج بـ30 جنيها

افتتح محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، معرض «أهلًا رمضان» للسلع الغذائية الرمضانية المخفضة بجوار مجلس مدينة المطرية، وذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقال «حمص» في تصريح لـ«الوطن»، إن معرض أهلًا رمضان، يوفر سلع متنوعة بدءًا من اللحوم والدواجن بأسعار أقل من الخارج بـ 20 أو 30 جنيهًا، وبجانب السلع الأخرى الاستهلاكية كالأرز والسكر والزيت بأسعار مخفضة تتلاءم مع المواطن مع قرب شهر رمضان، وعطارة ومنظفات، وخلال أيام سيتم توفير ياميش رمضان.

التوسع في فتح منافذ «أهلًا رمضان»

وأشار إلى التنسيق مع إدارة تموين المطرية، بفتح أكثر من 6 منافذ لمعرض أهلا رمضان بمدينة المطرية وقرية العصافرة، وذلك لخدمة أهالي المدينة في الفترة المقبلة، محاولًا توفير أكبر قدر من السلع الغذائية بسعر مخفض عن الخارج.

حملات تموينية على المحلات للحفاظ على الأسعار

وأوضح «حمص» أنه ما زال مستمرًا في الحملات التموينية على المحلات في الخارج للحفاظ على الأسعار ومنع استغلال التجار، فلن يكتفي بافتتاح المعرض، لكن سيحافظ على ثبات الأسواق ومنع استغلال المواطن من قبل التجار، ومحاولة السيطرة على الأسعار المرتفعة، ليكونوا قادرين على التعاون مع الأهالي داخل مركز المطرية وحمايتهم.