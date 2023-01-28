حكاية متهم انتحل صفة مندوب جمعية خيرية: «بجمع تبرعات»

«بجمع الفلوس من الناس على أساس إنها تبرعات لجمعية خيرية، وبياخدوا مني إيصالات سداد بالمبالغ اللي دفعوها»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة مندوب إحدى الجمعيات الخيرية في التجمع للحصول على أموالهم، وذلك أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه.

انتحال صفة مندوب جمعية خيرية

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «كنت بقابل الناس على أساس إني مندوب لجمعية خيرية شغال فيها واحد صاحبي، وكنت مزور إيصالات سداد عليها اسم المؤسسة عشان الناس تصدق».

دفتر إيصالات مزور لإقناع ضحاياه

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «كان معايا دفتر كامل إيصالات واللي يدفع أديله إيصال»، موضحاً أنه كان معه أيضاً نموذج تفويض مزور من المؤسسة حتى يجعل ضحاياه من المواطنين أكثر ثقة به.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي القبض على المتهم، واتضح أنه يقيم في منطقة الزيتون بالقاهرة، وكان بحوزته دفتر الإيصالات المزور ومبالغ مالية.

حبس المتهم

وأحيل المتهم بالنصب على المواطنين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بالانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ «الوطن» إن المتهم بالنصب على المواطنين في منطقة التجمع والحصول على أموالهم سوف ينطبق عليه المادة ما نصت عليه المادة رقم 336 من قانون العقوبات، كالتالي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».