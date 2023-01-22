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ضبط شخصين في الإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

كتب:

محمد بركات
03:29 م | الأحد 22 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على فيس بوك، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالي يتحصل عليه من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبيّن أنّه يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر معاون له، وذلك حال وجودهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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