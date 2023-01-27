تقرير: مبيعات الحديد سجلت 538.5 ألف طن في ديسمبر الماضي

سجلت مبيعات حديد التسليح المحلية في شهر ديسمبر الماضي 538.5 ألف طن، وقال تقرير بيانات المبيعات المحلية الذي أبلغت به المصانع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إن المصانع سجلت مبيعات بنحو 569.3 ألف طن في شهر أكتوبر الماضي.

زيادة خلال نوفمبر الماضي

وكشفت البيانات أن المبيعات شهدت زيادة خلال نوفمبر نتيجة ارتفاع الطلب، وهي الزيادة التي جاءت بعد تراجع بنحو 16.6% في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، الذي سجلت مبيعاته 664 ألف طن في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات فقد كان شهر أغسطس الماضي الأعلى على الإطلاق من حيث المبيعات، حيث سجل نحو 979.4 ألف طن، في الوقت الذي شهدت كميات المبيعات تباينا في الكميات خلال العام الماضي.

أسعار الخامات العالمية بعد فتح اقتصاد الصين

يأتي ذلك في وقت واصلت أسعار خام الحديد والبيليت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وبحسب بيانات البورصات العالمية، سجلت أسعار خام الحديد 126 دولارا للطن، مقارنة بـ 116 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهي نفس أسعار تعاملات نهاية ديسمبر، وتأتي مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، الذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

وجاء الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.