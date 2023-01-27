ضبط شخص لحيازته ألعاب نارية بقصد الاتجار في القاهرة  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية

القبض علي المتهم

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (عدد 33 كرتونة بإجمالى مليون و 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وذلك حال تواجده بدائرة القسم. بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.