رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

ضبط شخص لحيازته ألعاب نارية بقصد الاتجار في القاهرة  

كتب:

محمد بركات
01:33 م | الجمعة 27 يناير 2023
سيارة شرطة - صورة أرشيفيه

سيارة شرطة - صورة أرشيفيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية

القبض علي المتهم

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (عدد 33 كرتونة بإجمالى  مليون و 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وذلك حال تواجده بدائرة القسم. بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5 أسلحة وكمية من المخدرات في الجيزة

ضبط شخص بحوزته 13 كيلو من مخدر الحشيش في الإسماعيلية

«الداخلية»: ضبط 7 متهمين بسرقة مليون جنيه من شخص في الجيزة

ضبط شخصين لاتجارهما في المخدرات بكفر الشيخ

الشرطة الأمريكية تعلن ضبط قاتلة الشاب السعودي «الوليد الغريبي»
بقلم محمد بركات