نتيجة امتحانات النقل على الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023 على الموقع الإلكتروني للمحافظة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورفع النتيجة، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس والسادس الابتدائي، وأيضا الصفين الأول والثاني الإعدادي بالرقم القومي على موقع محافظة القاهرة، وتتضمن بيانات الحصول على نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول كتابة الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 وأيضا صفوف النقل بالإعدادية بالفصل الدراسي الأول يتم الحصول عليها من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، العام الدراسي، الفصل الدراسي على الرابط المخصص بالموقع الرسمي لمحافظة القاهرة..

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

ومن ناحية أخرى، تواصل مديرية التعليم بالقاهرة متابعة أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بعد انتهاء الامتحانات نصف العام مؤخرا للعام الدراسي 2022-2023، حيث تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 200844 طالبا منهم103001 طالبا و97843 طالبة موزعين على 768 لجنة بالإدارات التعليمية الـ 33 على مستوى المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.