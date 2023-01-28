اليوم.. نظر دعوى اعتبار الأطباء وأخصائي التمريض المتوفين بكورونا شهداء

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

31 شهيداً في 2021

وذكرت الدعوى، أنَّ النقابة العامة لـ الأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، حوالي 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

أكثر 270 ممرضا توفوا نتيجة كورونا

كما أكّدت نقابة التمريض أنَّ عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، موجودين في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.

ووفقًا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضًا وممرضة.