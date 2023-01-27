إخماد حريق اندلع في منزل بالمنيا دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، حريقا اندلع في منزل بعزبة أبو رجب بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

نشوب حريق في منزل ببني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل غالية محمد عبد اللطيف، الكائن في عزبة أبو رجب التابعة لمجلس قروي أشروبة.

إخماد الحريق دون إصابات

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده بمساعدة الأهالي، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر في تلفيات مادية عبارة عن احتراق بعض الأثاث.

وانتقل فريق من الوحدة المحلية لعمل كرودن أمني حول المنزل، وفصل جميع المرافق، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.