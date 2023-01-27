هل تغير دبابات «ستريدسفان 122» السويدية مسار الأزمة في أوكرانيا

دخلت الأزمة الأوكرانية، عامها الأول، وسط شد وجذب من الأطراف المنخرطة في النزاع، كما تستمر «واشنطن» وحلفاء «كييف» في حلف شمال الاطلسي «الناتو» بإمداد اوكرانيا بأسلحة ودبابات لمواجهة «موسكو»، فيما تجري روسيا تدريبات واختبارات لصواريخ في عدة اماكن مختلفة، وكان أهم ما شهده الأسبوع الجاري، موافقة ألمانيا على إرسال دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا.

«ليوبارد 2» تمتاز بمحرك تبلغ قوته 830 حصاناً

وتعتبر «ليوبارد 2» دبابة القتال الرئيسية في الجيش الألماني، وتمتاز بمحرك تبلغ قوته 830 حصاناً ومحرك احتياطي. وتعتبر «ليوبارد 2» من الجيل الثالث من الدبابات الرئيسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وصُممت دبابة «ليوبارد 2»، للتحرك بسرعة حوالي 44 ميلاً في الساعة رغم وزنها البالغ 55 طناً، ويتم تشغيل «لبوبارد 2» بواسطة محرك ديزل، ويمنحها نطاقاً ممتداً يصل إلى 210 أميال على الطريق.

وتستخدم «ليوبارد 2» ذخيرة من عيار 120 ملم، فيما صدر من الدبابات عدة طرازات منها «2 أيه 4» و«2 أيه5»، وتجهيز جميع الإصدارات بنظام رقمي للتحكم في الحرائق مع جهاز تحديد المدى بالليزر، ومدفع رشاش ثابت.

الرئيس الأوكراني يحتاج إلى 300 دبابة إضافية

ويلح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على «واشنطن» وحلفاء «كييف» بإمداد بلاده بالأسلحة والدبابات والطائرات المقاتلة لمواجهة روسيا، فيما قال الباحث في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، مايكولا بيليسكوف، إن خطة «كييف» لإحباط تقدم «موسكو» في إقليم «دونباس» شرقي البلاد، تعتمد على عدة نقاط من بينها الحاجة إلى 300 دبابة إضافية و700 مركبة مدرعة و500 قطعة مدفعية، بخلاف المقاتلات والصواريخ بعيدة المدى لاستهداف خطوط إمداد الروس وقطعها.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت «ستوكهولم»، عدم استبعاد السويد، تزويد أوكرانيا بدبابات «ستريدسفان 122»، فيا يبقى التساؤل الهام، هل الدبابات السويدية ستغير الأزمة لصالح القوات الأوكرانية.

السويد، 120 دبابة من طراز «ستريدسفان 122»

وتمتلك السويد، 120 دبابة من طراز «ستريدسفان 122» وللإجابة على السؤال، نرصد أبرز خصائص الدبابة السويدية «ستريدسفان 122»:

- تعد «ستريدسفان 122»، النسخة السويدية المحسنة من دبابة «ليوبارد 2 أيه 5» الألمانية.

- «ستريدسفان 122» مزودة بنظام جديد للتحكم في الحرائق وحزمة دروع جديدة توفر مزيدًا من الحماية ضد التهديدات الباليستية.

- تم تطويرها من شركة « كراوس مافاي» الألمانية و«إيكرس كورتبرك» السويدية.

-تم تجهيز درع «ستريدسفان 122» بحماية إضافية مصنوعة من الفولاذ المدرع من شركة «إس إس أيه بي» السويدية.

- الدبابة «ستريدسفان 122» مجهزة بنظام الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي للحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

-يسمح نظام التوجيه في الدبابة «ستريدسفان 122» باكتشاف الهدف وتحديده بواسطة الليزر.

-طاقم الدبابة «ستريدسفان 122» مكون من 4 أفراد.

-مزودة بمدفع 120 ملم قادر على إطلاق مجموعة متنوعة من الطلقات بينها خارقة للدروع.

- يمكنها التحرك بسرعة قصوى تصل إلى 72 كم / ساعة.