مأذون السعادة يحكي عن مواقف مؤثرة.. «عروس أصرت على وضع صورة والدها المتوفى»

قال الشيخ أشرف موسى الملقب بـ«مأذون السعادة»، إنّه امتهن هذه المهنة عن رغبة وإرادة حرة، موضحًا أنه وجد فيها بعض الأشياء التي لا تسعد الناس مثل الحبر الذي يتبقى في أيدي المتزوجين بعد البصمة، لذلك، فقد تعامل مع أحد باعة العطور لإزالة الحبر ويكون مكان البصمة في الإصبع ذا رائحة طيبة.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة DMC: «أهتم بكل تفاصيل الفرح، مثلا فقد جعلت أحدا يصمم قلم كتب الكتاب عليه فستان العروسة وبدلة العروس وأمنح قلمين للعروسين هدية، وعلى مدى سنوات طويلة بدأ يُتداول هذا الكلام بين الناس، لذلك لُقبت بهذا اللقب بسبب أحد المواقف».

موقف رائع

وتابع، أنه صادف مواقف معظمها سعيد: «صادفت موقفا لعريس كان يعاني جدا حتى يتمم فرحه على العروس، وبعد إتمام عقد القران، سجد العريس على الأرض أمام الناس كلها، وكان ذلك منذ حوالي 4 سنوات».

لمسة وفاء

وواصل خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس: «لديّ موقف آخر، عندما كنت أكتب كتابا على منضدة سفرة كبيرة، وجدت صورة عريضة لوالد العروس حيث كان متوفى، وكان شقيقها وكيلها، وبعد إنهاء إجراء عقد القران، طلبت مني أن أدعو لوالدها، وقالت لي إنها وضعت صورته حتى يكون موجودا معها في عقد القران، كان ذلك موقفا رائعا منها تأثرت به، وطلبت من الجميع أن يدعو لها».