خروج مصابي التسمم الغذائي من المستشفى بالمنيا.. «تناولوا طعاما فاسدا في فرح»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن خروج جميع المصابين بالتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة طعام خلال حفل زفاف في عزبة الشريف التابعة لمجلس قروي صندفا في مركز بني مزار من المستشفى العام، بعد تماثلهم للشفاء، حيث أجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي.

إصابة 18 شخصا بالتسمم الغذائي

وقال مسؤول بـ«صحة المنيا»، فضل عدم ذكر اسمه، إنه جرى مساء أمس الخميس، نقل 18 مصابا بالتسمم إلى مستشفى بني مزار المركزي، حيث ظهرت عليهم أعراض المغص المعوي والقيء والإسهال، وبعد مرور ساعات من إجراء عمليات تطهير وغسيل معوي لهم، تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم.

أسماء المصابين بالتسمم

ونُقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي جمعيهم من عزبة الشريف في مركز بني مزار إلى المستشفى وهم ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزة 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضة طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي سببه تسمم غذائي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصابين من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، وتناولوا وجبة طعام فاسدة في حفل زفاف.