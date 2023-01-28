درجات الحرارة اليوم السبت 28 يناير 2023.. الصغرى في القاهرة 12

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023.

ونوه خبراء الأرصاد، باستمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وتشهد البلاد حالة من نشاط الرياح على مناطق من سيناء وجنوب السويس، كما تكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت كما يلي.

- القاهرة 24 - 12.

- العاصمة الإدارية 24 - 12.

- أكتوبر 25 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 11.

- سوهاج 27 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 28 - 11.

- أسوان 29 - 15.

- الوادي الجديد 28 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.