الناطق باسم العملية السياسية السودانية: المشهد في البلاد معقد للغاية

قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية السودانية وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إنّه بعد أحداث 25 أكتوبر تعقدت الأمور في البلاد، إذ أن السودان كان يمر بمخاض صعب عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وأصبحت البلاد في أشبه ما يكون بحالة مواجهة شاملة، ليصبح المشهد معقدا للغاية.

خالد عمر: انقسامات بالمؤسسات النظامية والرسمية

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك انقسامات، ولم تقف فقط عند الحدود السياسية والاجتماعية، بل تجاوزت ذلك إلى المؤسسات النظامية والرسمية في البلاد، وكل ذلك زاد تعقيد الأوضاع، والثابت كان رغبة الشعب السوداني في العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي بطرق ووسائل عديدة وكانت هنالك محاولات عديدة من أجل ذلك».

وتابع بأنه بعد طول انتظار، جرى عقد مناقشات بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بخصوص مشروع دستور نقابة المحامين، وما جاء بعد ذلك من تطورات قاد إلى توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي.

الاتفاق الإطاري مثّل انعكاسا رئيسيا للمطالب الجوهرية للشارع

وأشار إلى أنّ الاتفاق الإطاري مثّل انعكاسا رئيسيا للمطالب الجوهرية للشارع السوداني، وشكّل ما يمكن تسميته «معادلة كسبية» لكل الأطراف سواء كانت مدنية أو عسكرية، إذ تحققت الأهداف الرئيسية للأطراف المدنية في العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي واتمام مهام ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف: «بالنسبة للمؤسسة العسكرية، فقد تحقق أيضا إقرار المبادئ الأساسية لمعالجة الإشكاليات الجوهرية التي تواجهها المؤسسة العسكرية ومن ضمنها ظاهرة تعدد الجيوش».