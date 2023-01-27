مصرع مسن دهسا أسفل عجلات مترو الخط الثالث بمحطة هارون

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات المترو بمحطة هارون، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة المترو، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

بلاغ بوفاة مسن دهسا في مترو الخط الثالث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخص أسفل عجلات مترو الأنفاق «الخط الثالث» بمحطة هارون، بدائرة قسم شرطة النزهة، وبالانتقال تبين العثور على جثة محمد عبد الرؤوف، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وحافظة نقوده، وبطاقة الرقم القومي، وبعض الأوراق، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.