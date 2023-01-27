جدول فعاليات معرض القاهرة للكتاب غدا.. ندوات وأمسيات شعرية

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، غدًا السبت، ثالث أيامه، مجموعة من الفعاليات الثقافية، والفنية المختلفة، بقاعاته المتنوعة، وسط إقبال جماهيري كبير.

وتتنوع الفعاليات ما بين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث، وأمسيات شعرية، ولقاءات مع شخصية ثقافية، وفكرية، وشخصيات عامة، يُشارك ‏فيها كوكبة متميزة من رواد الثقافة والفنون من مصر والوطن ‏العربي.‏

ندوة «من النسوي العربي»

في قاعة «صلاح جاهين» تبدأ الندوة الأولى ضمن محور «أصوات»، في الساعة 12 ظهراً، تحت عنوان «من النسوي العربي»، تشارك فيها، شهد الراوي (العراق)، وليلى المطوع من البحرين، ومريم الساعدي من الإمارات، ورشا سمير، وتديرها ريهام إبراهيم.

وفي الساعة 2 ظهرا ضمن محور «شخصية المعرض»، تقام ندورة بعنوان «الأسطورة والتراث الشعبي في أدب كامل كيلاني»، يشارك فيها عبده الزراع، ومحمد سيد عبد التواب منتصر ثابت، ويديرها إبراهيم حنفي.

وضمن المحور الرئيسي، في الساعة 4 عصرا، تقام ندوة «نحن والصناعات الثقافية»، يشارك فيها أدهم نديم ومحمد رشاد ومنی زکریا وهشام سلیمان، ويديرها محمد عبد الدايم.

وتُختتم القاعة فعالياته في هذا اليوم، بمحور «لقاء مع»، في الساعة 6 مساءً، باستضافة الدكتورة ريم بهجت، ويدير اللقاء مصطفى المنشاوي.

معايير الترشح للجوائز المخصصة لكتب الأطفال

وفي القاعة الدولية، يُنظم في الساعة 12 ظهرا، ضمن محور شراكات محلية إقليمية، ندوة «معايير ترشح الكتب للجوائز المخصصة لكتب الأطفال»، بمشاركة سماح أبو بكر عزت، ولينا كيلاني، ويديرها أحمد عبد المنعم.

وفي الساعة 1 ظهرا، ضمن محور ضيف الشرف، تُنظم ندوة «الأردن تاريخ وحضارة عبر التاريخ، خلال مائة عام من التأسيس، التنمية الثقافية، رواد الفكر والثقافة»، بمشاركة زيدان كفافي، وصلاح جرار، ومهند مبيضين، وسمير قطامي.

وفي الساعة 4 عصرا، ضمن محور شراكات محلية إقليمية، تُنظم ندوة «آفاق الترجمة إلى العربية»، بمشاركة بارتينا شاتز جيورجي من اليونان، ودينا رول من النرويج، ودانييل لفانتي بال من المجر، وتديرها فاتيما عباس.

أما في الساعة 6 مساء، بمحور المشاركات الدولية، تُعقد ندوة «كتابات دبلوماسية»، بمشاركة أحمد أبو الغيط، وعمرو موسى، ومحمد توفيق، ومصطفى الفقي، ونبيل فهمي، ويديرها عمرو الجويلي.

ندوات الصالون الثقافي

وفي الصالون الثقافي، وضمن محور ندوات متخصصة، تقام في الساعة 12 ظهرا ندوة «دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للدكتور سعد الدين هلالي، ويديرها أحمد سالم.

وفي الساعة 2 ظهرا، ضمن محور «كاتب ومشروع»، تقام ندوة «الدكتور صلاح فضل.. جهوده النقدية بين النظرية والتطبيق»، بمشاركة بروين حبيب من البحرين ورضا عطية وعلي بن تميم من الإمارات، ومنى طلبة ووائل فاروق، ويديرها أحمد مجاهد.

وضمن محور كتاب وتجارب، في الساعة 4 عصرا، تقام ندوة «إبداعات نسوية»، بمشاركة داليا عبيد ودينا طه وروی نبیل وهند سالم، وتديرها هالة صفوت كمال.

وفي الساعة 6 مساءً، وضمن محور «مئويات»، يتم الاحتفاء بمئوية وفاة الفنان سيد درويش، بمشاركة أشرف عزب حنان أبو المجد السيد إبراهيم ومحمد درويش البحر، وتديرها مروة الشريف.

وفي قاعة «فكر وإبداع»، يشهد محور «كاتب وكتاب» في الساعة 12 ظهرا ندوة «وثائق ومدونات لجنة جمع تراث رواد المسرح الغنائي»، بمشاركة أحمد الحناوي ورشا طموم ومحمد شبانة ومحمد عبد الحافظ ناصف، ويديرها خلف الميري، وفي الساعة 2 ظهرا، تقام ندوة «أسئلة المنهج النقدي»، من تأليف مجدي يوسف، بمشاركة محمد أبو الغار ومصطفى كامل السيد، ويديرها ماجد يوسف.

وضمن محور «ملتقى الإبداع»، في الساعة 4 عصرا، تقام ندوة «بخفة عصفور»، تأليف كرم الصباغ، بمشاركة طارق جادو وعيد عبد الحليم، ويديرها محمد فايز حجازي، وفي الساعة 6 مساءً، تقام ندوة «عصور دانیال»، تأليف أحمد عبد اللطيف، بمشاركة سهير المصادفة وعزوز إسماعيل سهير، ويديرها علي عطا.

أمسيات شعرية

وفي قاعة الشعر، وضمن محور «صناع المحتوى»، يُنظم في الساعة 12 ظهرا، لقاء مع إسلام وهبان، المسؤول عن «مكتبة وهبان»، وفي الساعة 3 عصرا، ضمن محور الأمسية الشعرية الأولى، تستضيف الشعراء إبراهيم أبو فايد والسواركة وحامد عبدالمعز وخالد بوعلام رحاب لطفي، وسيد العقيلي، وعبدالقادر طريف العجني عرفة الفردي، وفضل محمد إبراهيم، وفيصل الموصلي کامل الماوي، ومفتاح بولقرع، ويقدمها أبو الفتوح البرعصي.

وفي الأمسية الشعرية الثانية، الساعة 6 مساءً، يحل الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ضيفًا على ندوة، ويقدمها سامح محجوب.

وبجانب هذه الفعاليات، يُنظم عديد من الفعاليات الفنية، ضمن برنامج النشاط الفني، إلى جانب فعاليات ضمن برنامج نشاط الطفل.